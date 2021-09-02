Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa'ya çalışan firmaların planlı duruşları ve çip sorunu nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen gerçekleşen ihracat seviyesini çok olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa'ya çalışan firmaların planlı duruşları ve çip sorunu nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen gerçekleşen ihracat seviyesini çok olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

18 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın ağustos ayları içindeki en yüksek seviye olduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, "Avrupa'ya çalışan firmaların planlı duruşları ve çip sorunu nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen gerçekleşen bu ihracat seviyesini çok olumlu değerlendiriyoruz. Burada temmuz ayından ertelenen talebin de etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ağustos itibarıyla yıllık ihracatımızın yeni bir rekor ile 207 milyar 469 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranının ağustosta yüzde 81,5'e yükseldiğini belirten Zeytinoğlu, "Ağustos ayında ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artışla 23 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda yatırım malları ithalatında yüzde 14,4, ham madde ithalatında yüzde 27,9, tüketim malları ithalatında yüzde 5,1'lik artış olduğunu görüyoruz. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 azaldı. Bu gerileme cari açık açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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