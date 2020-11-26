Kocaeli Sanayi Odası 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli Sanayi Odası 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni

26.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:15
Kocaeli Sanayi Odası 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak ülkeyi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma hedefinde olduklarını kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak ülkeyi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma hedefinde olduklarını kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından, Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 13'ncüsü düzenlenen "Sektörel Performans Değerlendirme" ödül töreni, salgın dolayısıyla Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryumu'nda çevrim içi düzenlendi.

Görüntülü sohbet uygulaması "Zoom" ile törene katılan Hisarcıklıoğlu, düzenlendiği günden beri neredeyse her sene Sektörel Performans Değerlendirme ödül törenlerine katıldığını hatırlattı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi! Bu hafta her gün sıkı denetim yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi! Bu hafta her gün sıkı denetim yapılacak
İbo Show'da büyük sürpriz! 3. bölümün konuğu olay yaratacak
İbo Show'da büyük sürpriz! 3. bölümün konuğu olay yaratacak

Ülkenin önde gelen, en saygın firmalarının bu törenlerde buluştuğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ilginin her geçen sene daha fazla arttığını dile getirdi.

Salgının başladığı andan itibaren tüm oda ve borsa başkanlarının birlikte çalıştığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, sahadan, tüm Türkiye'den, 81 ilden bilgileri toplamaya başladıklarını, özellikle "bunları nasıl çözüme ulaştırırız?" diye çalışma yaptıklarını kaydetti.

"İlk başlangıcımız 18 Mart'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda bakanlarla yapılan zirveye yaklaşık 100'e yakın talebi götürdük. Bunların neredeyse yüzde 99'u hayata geçti." diyen Hisarcıklıoğlu, yine sanayicilerle mayıs ayında müşterek meslek komiteleri toplantısında bir araya gelerek dertlerini, sıkıntılarını bizzat dinleme fırsatı bulduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Sizden aldığımız dönüşleri ilgili bakanlara ilettik ve bunların büyük kısmı da çözümlendi. Yine bu süreçte yardımlaşmaya devam edeceğiz. Bu, uzun bir süreç onun için bu sürecin içinde sıkıntılarımız olacak. Onun için bu dönemi hep beraber geçireceğiz, tüm dünyada da aşağı yukarı buna benzer çalışmalar var. Bizim görevimiz, sizlerin dertlerini, sıkıntılarını öğrenip, çözümü noktasında ilgili yerlere iletmek.

Aslında baktığınız zaman Kocaeli'deki özel sektörün tamamı bu ödülü hak ediyor. El ele verince, kamu-özel sektör birlikte olunca, bir istişare ve ortak akıl hakim olunca başaramayacağımız hiçbir şey yok. Burada hepinizden ricam, yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. El ele verirsek ülkemizi hak ettiği yere getiririz. Birbirimizi dışlamayıp, ötekileştirmeyip, '83 milyon kardeşiz' deyip birlikte hareket etmemiz lazım. Böyle yaparsak ülkemiz kazanır, bizler kazanırız. Türk özel sektörü olarak hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak. Bu doğrultuda da çalışmaya devam ediyoruz."

Kocaeli'nin ülke ekonomisine katkısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentin, ülkenin bilim, sanayi ve teknoloji üssü olduğunu, aynı zamanda ülkeyi dünyayla yarıştırdığını ve gelecek on yıllarda da bu yarışmada en ön safta olmasını sağlayacağına inandığını kaydetti.

Yavuz, dünyanın son yüzyıldaki en büyük meydan okumayla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Siyasal sistemlerin, ekonomi ve sağlık sistemlerinin tehdit altında olduğu ve sınandığı yeni bir dönem... Ciddi bir kriz ve krizlerin aynı zamanda fırsatları da içinde barındırdığını düşünürsek böyle meydan okumadan sonra yeni çıkışların bulunabileceğini düşünüyorum. Rekabetin bunca arttığı ve karların düştüğü dünyada özellikle inovasyon ve Ar-Ge'nin çok daha kıymetli hale geldiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da KSO'ya kayıtlı 2 bin 630 firma bulunduğunu, bunlardan 310'unun yabancı sermayeli olduğunu dile getirdi.

İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı listede ilk 500'de Kocaelili 36 firma göründüğüne, merkezleri başka illerde olup, üretimleri Kocaeli'de olmasından dolayı aslında bu sayının 79 olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarında da benzer durumun söz konusu olduğunu kaydetti.

Zeytinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kocaeli, İstanbul ve İzmir'den sonra, toplanan vergilerin yüzde 10,63'ünü karşılayan üçüncü il. Ödenen vergi 71 milyar 555 milyon lira, 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazladır. Kişi başına vergi geliri 36 bin 638 liradır. Her yıl olduğu gibi Kocaeli devlete en fazla kazanç sağlayan ildir. İlimizde üretim yapıp da vergilerini İstanbul'da veren 723'ün üzerinde firmamızın karı, ilimiz merkezli 2000 firmanın karının neredeyse iki katı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. Bu durum Türkiye genelinde birçok ilin sıkıntısı... Firmaların, vergilerini üretim yaptıkları ilde ödemelerini talep ediyor, benzer şekilde illerin ihracat rakamlarının da firmaların üretim yaptıkları yer esas alınarak hesaplanmasını istiyoruz."

Programda, dereceye giren 24 firmanın temsilcilerine KOBİ ile Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülü verildi. Bu yılki Büyük Ödül'ün sahibi KOBİ Ödülü'nde Altaş Alüminyum imalat San.ve Tic. AŞ, Büyük ve Orta Ölçekli İşletme Ödülleri'nde ise Hektaş Ticaret Türk AŞ oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

İlgili Haberler

'Genç Türkiye Kongresi' ödül töreni
"Genç Türkiye Kongresi" ödül töreni
TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı
TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Köse, Başkan Yavaş'ın bir yıllık performansını değerlendirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Köse, Başkan Yavaş'ın bir yıllık performansını değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Son dakika haber... Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu - HaberlerKomşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2) - HaberlerFransa'da son 24 saatte 16 bin 282 Kovid-19 vakası kaydedildi - HaberlerSağlık Komisyonu Başkanı Akdağ, Kovid-19'a karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin rapor hazırladıklarını bildirdi - HaberlerSon dakika haberleri: Bakan Koca: Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşıda, ciddi bir yan etki görülmedi (2) - Haberlerİçişleri Bakanlığı: "Yerel yönetimlerce her bir pazar yeri için yönetici belirlenecek ve bu kişiler kurallara uyulmasından sorumlu olacak" - HaberlerSon dakika haber: ABD Savunma Bakan Vekili Miller "Şükran Günü" için Orta Doğu'ya gidiyor - HaberlerSon dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine bakılacak" - Haberlerİçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak - HaberlerSon dakika haberleri: Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - HaberlerCübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor - HaberlerTürkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi - HaberÇok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı - Magazin
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Bülent Arınç Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berkun Oya Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli Sanayi Odası 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 00:18:36. #1.14#
title