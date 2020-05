KOCAELİ Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor

Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyorKOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran Gebze Atlı Spor Kulübü'nün başkanı Halit İpek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bünyelerinde bulunan 25 atın bakımında zorlandıklarını belirterek, destek istedi.

Gebze'nin Cumaköy Mahallesi'ndeki Gebze Atlı Spor Kulübü, koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmaması için alınan önlemler gereği işletme faaliyetlerini durdurdu. Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek, bünyelerinde bulunan 25 atın beslenmesi ve bakımında zorluk yaşadıklarını belirterek, devletten ve yerel yönetimlerden destek beklediğini dile getirdi.

Halit İpek, "Bu atlar, nitelikli atlar, her gün belli ölçekte besinlerini almaları gerekiyor. Günlük yaklaşık bin lira giderimiz var, çalışanlarımız hariç. Böyle olunca sıkıntıya giriyoruz. Bu virüsün ne kadar süreceği ve yasakların ne zaman kalkacağı belli değil. Şu anda sahipsiz bir durumdayız. Olağanüstü şartlardayız. Her canlının yaşama hakkı var. Devletimizi de anlıyoruz ama nihayetinde bunlarınki de can. Destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA