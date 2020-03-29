Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri
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Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

29.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:21
Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Geniş Ailem" projesi kapsamında görev yapan saha ekipleri, koronavirüs nedeniyle besin bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için çalışma yürütüyor.

60 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet veren ekipler, sokak hayvanları için de yanında mama bulunduruyor.

Bu kapsamda görev alan 23 ekip, yolda gördükleri sokak hayvanlarına su ve mama veriyor.

Geniş Ailem Merkezi kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına Geniş Ailem Merkezi'ni kurdu.

Geniş Ailem Projesi, koronavirüs sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla hizmet alanını genişletti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasındaki merkezde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci, işaret dili tercümanı ve alanında uzman personel görev yapıyor.

"153" Çağrı Merkezi üzerinden gelen alışveriş, ilaç, yemek, fatura ödeme, maaş çekme, telefonla psikolojik destek ve işitme engelliler için işaret dili desteği gibi talepler yerine getiriliyor.

Merkez salgın boyunca "153" Çağrı Merkezi ve Kocaeli Kovid-19 Koordinasyon Merkezi ile ortak çalışacak.

Online eğitimde ücretsiz internet Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildiğini belirterek, "Online eğitimde ücretsiz internet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır. Başkan Tahir Büyükakın'a Kocaeli Üniversitesi olarak çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Karabük Valisi Gürel uygulama noktalarını ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak yolunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan uygulama noktalarını ziyaret ederek kontrolleri denetledi.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde araç sürücülerinin ve yolcuların ateşi ölçülen denetimlerde ayrıca koronavirüsle ilgili bilgilendirmeler yapıldı, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde il dışından gelip, mahalle ve köylerde ikamet edecek vatandaşların bilgileri alınarak 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri tavsiye edildi.

Ayrıca il dışından gelen vatandaşların, sağlık ekipleri ve muhtarlar tarafından 14 gün boyunca telefonla ve bizzat takip edilecekleri belirtildi.

Vali Gürel, yaptığı açıklamada, vatandaşlara evlerinde kalma uyarısında bulundu.

Zorunlu dışarı çıkıldığında ise sosyal mesafenin koruması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Bugünler geçici, sevdiklerimizi ve kendimizi koruyalım." dedi.

Vali Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da eşlik etti.

Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yardım amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin ortak alanları dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de sokak denetimleri gerçekleştirildi

Düzce'de koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri sokak denetimleri gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık personeli de kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, parklarda yer alan çocuk oyun grupları, spor aletleri ve çöp konteynerlerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

"Evde Kal Türkiye" çağrısına destek olmak amacıyla şehir merkezinde sinyalizasyon sistemlerindeki trafik lambalarına "Evde Kal" ve "Eve Git" yazılarak da vatandaşlara çağrı yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise market denetimlerinde salgın riskleri, sosyal mesafe kuralları ve fiyat artışları konusunda esnafı uyararak bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından 65 yaş ve üzerindeki ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek eksiklikleri gideriliyor.

Bu kapsamda Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde oluşturulan çağrı merkezine bağlı ekipler, tüm köy ve mahallelerde tespit çalışması yaparak 112, 155, 156 ve vakıf numaralarına gelen ihbar ve talepleri yerine getiriyor.

Öte yandan Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, yerel medya kuruluşlarından yapılan koronavirüsle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Resmi açıklamalar dışında kamuoyunu yanlış yönlendirecek hiçbir açıklama veya bilgiye tevessül edilmemesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, 4 kapalı pazar yeri başta olmak üzere belediye kültür merkezi, hal girişi, belediye önü, Gazipaşa Caddesi ve Devrek-Çaycuma duraklarında dezenfeksiyon istasyonları oluşturuldu.

Kentte vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce çalışmaları yerinde inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, koronavirüsle mücadele kapsamında şehir merkezinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasını ziyaret eden Yüce, çalışmalar hakkında bilgi aldı, sosyal mesafe kuralına uyarak Uzunçarşı'da esnafı ziyaret etti.

Yüce, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak tam kadro sahada bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kimseyi mağdur etmeyecek şekilde tedbirlerimizi alıyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Caddelerimize dezenfeksiyon otomatları koyduk. Ortak kullanım alanlarımızı yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızı koronavirüse karşı bilgilendiriyoruz. Hemşehrilerimden kurallara uymalarını ve evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi ekipleriyle destek veriliyor.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşların yoğun kullandığı Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Orhan Cami ve Şemsiyeli Park'ta ilaçlama, yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Bolu'da kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu

Bolu'da koronavirüs ile mücadele kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu kent merkezi girişlerindeki noktalarda polis ekipleri, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyarırken sağlık personeli ise araçlarda bulunanların ateşini ölçüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Dumlupınar İlkokulu'nda eğitim gören 2-C sınıfı öğrencileri ise koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Öğrenciler, "Umut Yürekli Çocuklar" isimli bir topluluk kurarak toplumu bilinçlendirmeye çalışıyor.

Hem toplumu bilinçlendirmeyi hem de evde kaldıkları zamanı öğretmenleri koordinatörlüğünde en verimli şekilde değerlendirmeyi amaçlayan öğrenciler, "Gökkuşağı Akımı"na da destek oldu.

Öğrenciler, herkese "Evde Kal Türkiye" ve "Hayat Eve Sığar" sloganlarıyla Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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