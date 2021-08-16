Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 195 kişi kurtarıldı
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Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 195 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 195 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 195 kişiye müdahale ederek hayatta kalmalarını sağladı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 195 kişiye müdahale ederek hayatta kalmalarını sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, serinlemek için denize giren vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler geçen hafta Cebeci'de 80, Kovanağzı'nda 8, Kumcağız'da 55, Kerpe'de 10, Sarısu'da 3, Seyrek'te 5, Bağırganlı'da 17, Karamürsel'de 10, Darıca'da 3 ve Bayramoğlu'nda 4 kişi olmak üzere toplam 195 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca, KOSKEM görev bölgelerinde 39 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

KOSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca sahillerde haftanın 7 günü 10.00 ila 18.00 saatleri arasında görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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