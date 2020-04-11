Kocaeli Sağlık Müdürlüğünden aile hekiminin paylaşımına ilişkin açıklama Açıklaması Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir aile hekiminin sosyal medyadan yaptığı "Aile Sağlığı Merkezlerinin unutulduğu günlerde.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir aile hekiminin sosyal medyadan yaptığı "Aile Sağlığı Merkezlerinin unutulduğu günlerde..." şeklindeki paylaşımından dolayı, hakkında soruşturma başlatıldığına yönelik bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9 Nisan'da bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "CHP'li Başkan'a teşekkür eden doktora soruşturma" başlıklı haberler yer aldığı anımsatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görev yapan aile hekimi Sibel Gören'in 1 Nisan 2020 günü sosyal medyada "Aile Sağlığı Merkezlerinin unutulduğu günlerde……." şeklindeki paylaşımına ilişkin konunun detaylarını öğrenmek amacıyla yapılan rutin bir araştırma incelemenin, kamuoyunda bazı kesimlerce farklı algılandığı belirtilen açıklamada, "Araştırma inceleme, bir konu hakkında bilgi edinmek, varsa bir aksaklığı düzeltmek için kamu idarelerinde yapılan standart işlem olup bir soruşturma değildir. Bu inceleme de sadece paylaşımda bahsedilen malzeme eksikliğinin olup olmadığına yönelik yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Bir belediyenin aile sağlığı merkezine yaptığı yardımdan dolayı soruşturma açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlıkçılarımıza yapılan tüm yardımlar değerlidir. Yapan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs hastalığı nedeniyle devletimizin tüm kurumları, belediyeler başta olmak üzere sayısız sivil toplum kuruluşlarının bir dayanışma içinde olduğunu görüyor, memnun oluyoruz ancak en güçlü teşekkürü en zor şartlarda bile adeta bir kahraman gibi gece gündüz demeden hep beraber mücadele ettiğimiz değerli sağlık çalışanlarımız hakediyor tabii ki. Aile hekimimizle irtibata geçilerek gerekli diyaloğun kurulacağına, bu konuda ortaya çıkan yanlış algının da en kısa zamanda düzeleceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA