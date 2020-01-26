: Kocaeli rum çocuklarının eğitim gördüğü tarihi okul hükümet konağı oldu

26.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:26

Rum çocuklarının eğitim gördüğü tarihi okul hükümet konağı oldu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde zaman içinde çıkan yangın ve meydana gelen depremler nedeniyle harabeye dönen 1882 yılında Rum çocuklarının eğitim gördüğü İskoliye Mektebi, restore edildi. Tarihi bina, şimdi Hükümet Konağı olarak kullanılıyor.

Darıca'da, Osmanlı vatandaşı Rumlar tarafından 1875 yılında temelleri atılan ve 1882 yılında Rum çocuklarının eğitim ve öğretimine açılan İskoliye Mektebi, yılların ardından geçirdiği yangın ve deprem felaketleri sonrası duvarlarının çatlaması ve binanın büyük oranda zarar görmesi nedeniyle 1962 yılında kullanılmaz hale geldi. Bu tarihten itibaren terk edilen bina, 1990 yılındaki yangın sonrası büyük ölçüde tahrip olurken, 17 Ağustos 1999 depreminde ise kolonlarının yıkılması üzerine çöktü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi'nce 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sonrası harbe durumundaki bina, aslına uygun olarak restore edilmeye başlandı. Geçen ay restorasyon ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden kullanılabilir hale gelen bina, Hükümet Konağı olarak hizmet vermeye başladı.

Tarihi yapının metruk durumdan kurtarılıp yeniden kazandırılmasından duydukları mutluluğu dile getiren Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, "Darıca 2008 yılında ilçe oldu, tabii o tarihlerde kaymakamlık binası olarak önemli olmayan binalar tercih edildi. Bizim kullandığımız eski bina bir iş merkezi havasındaydı, biz de bu tür tarihi bir binaya geçişle ilgili bir çalışma başlattık. Tarihi ve metruk durumda olan bir binayı yeniden ayağa kaldırmak için bir kampanya başlattık. 7,5 milyon TL değerinde bir ihale yaptık. Burasının daha önceki hali tamamen terk edilmiş, metruk ve uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelmiş bir binaydı. İnsanlar o zamanlar bu binaya korkarak yaklaşıyordu, bizler de ne yapabilir diye düşünerek bu binayı yeniden kazanmak istedik" dedi.

'ÇALIŞANLARIMIZIN MOTİVASYONU YÜKSELDİ'

Hükümet Konağı'nın tarihi bir bina olması nedeniyle çalışanların motivasyonunun da artığını ifade eden Ömer Karaman şöyle konuştu:

"Memnuniyet derecesi de çok yüksek oldu. Çalışanlarımızın motivasyonlarından tutun da buraya gelen vatandaşların hizmet almasındaki memnuniyete kadar gerçekten Darıca'nın önemli bir hizmet binası haline geldi. Buraya gelen vatandaşların daha önceden kamu ağırlığını diğer binalarımızda hissetmiyordu ama buraya girerken buraya farklı bir bakış açısı olduğunu hissediyoruz ve genelde çok iyi olduğunu söylüyorlar. 'Devletimize yakışır bir ağırlıkta bina olmuş' diyorlar. İç yapısını da tarihi yapıya uygun mobilyalarla doldurmaya çalıştık. Hem çalışanların bakış açısında ve iç hacmindeki moralini arttı hem de vatandaşlarımızın olumlu tepkilerini aldık."

'EĞİTİME KATKI SUNMAYI DA AMAÇLADIK'

Tarihi binanın, Hükümet Konağı olarak kullanılmasının dışında alt katlarda bulunan yerlerin eğitim merkezi olarak kullanıldığını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İskoliye Mektebi, Darıca'nın yaşayan bir tarihi. 1800'lü yılların ikinci yarısında Osmanlı döneminde yapılmış bir eser ama son yıllarda harap haldeydi. Bunu biz valilik ile yaptığımız protokol dahilinde aslına uygun bir şekilde restorasyonunu yaptık. Burası eskiden okul olarak kullanılıyormuş, bizler de eğitime katkı sunması adına üst katını kaymakamlık olarak alt katların tamamını da eğitim amaçlı özellikle tiyatroyu sevdirici, dramayı sevdirici kültür ve sanat dersleri yapılan bir alan haline getirdik. Gençliğe katkı sunmak ve gençleri buraya çekmek adına hem tarihi hem de gelecek açısından dikkat çekici olsun diye bu çalışmayı yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu