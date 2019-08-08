KOCAELİ Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı veren 3 kişi tutuklandı

08.08.2019 21:29

Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı veren 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan kişiler, kameriyeye el yapımı bomba koyarak patlattıç Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olay dün öğle saatlerinde Sapanca Gölü'nün Kartepe mevkiindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelenler işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Bu sırada kameriyeye el yapımı bombayı koyanlar patlattı. Bomba büyük bir gürültü ile patlarken, kameriye yerle bir oldu. Restoranda çalışan Suriye uyruklu A.A.A. yaralanırken, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma kapsamında G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. 4 kişinin işyeri sahibi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu, el yapımı bombayı patlatarak gözdağı vermek istedikleri öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.S., M.C.T. ve M.F.S. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.C. ise Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

10 GÜN ÖNCE DE BOMBA BULUNDU

Bu arada, yaklaşık 10 gün önce aynı restoranda siyah poşet içerisinde aynı tipte patlayıcı madde ele geçirildi. Restoranda bulunanların ihbarı üzerine jandarma patlayıcıya el konuldu. Jandarma iki olayın birbiri ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Kaynak: DHA