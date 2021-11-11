Spor Kenti Kocaeli Büyük Ralliye Hazır
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla başlattığı il çapındaki çok sayıda etkinlik ağına, bu kez Kocaeli Rallisi'ne destek verilerek bir yenisi daha eklendi.
KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla başlattığı il çapındaki çok sayıda etkinlik ağına, bu kez Kocaeli Rallisi'ne destek verilerek bir yenisi daha eklendi. İlk olarak 1970 yılında yapılan ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 38'incisi düzenlenecek olan Kocaeli Rallisi 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Kocaeli'nin İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde, 7 etaptan oluşan yarışlarla yapılacak. Hafta sonu boyunca birbirinden çekişmeli yarışların yer alacağı organizasyonu izleyecek olanlar padok alanında birbirinden muhteşem arabaları yakından görme fırsatı bulacak.
TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren 38. Kocaeli Rallisi organize ediliyor.
BÜYÜKŞEHİR'İN ANA SPONSORLUĞUNDA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen organizasyon 13 Kasım Cumartesi günü saat 11. 00'de 41 Burda AVM'deki start seremonisi ile başlayacak. Şampiyonaya 73 ekip 146 sporcu, mekanik ve diğer unsurlarla birlikte 400 kişilik katılım sağlayacak. Ekipler rallinin ilk gününde Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçerek, saat 16. 30'dan itibaren Ramada Plaza Hotel İzmit otoparkında ilk günü tamamlayacaklar.
FİNİŞ SEREMONİSİ VE ÖDÜL TÖRENİ İLE SON BULACAK
Rallinin ikinci günü olan 14 Kasım Pazar, saat 10. 30'da başlayacak ve ekipler bu kez İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar-2 etaplarında mücadele edecekler. 2 gün boyunca 102, 54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304, 06 kilometrelik parkurda koşulacak 38. Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 16. 00'da 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.
38. KOCAELİ RALLİSİ ÖNCESİNDE SON DURUM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 38. Kocaeli Rallisi öncesinde, pilotlar klasmanında BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, co-pilotlarda Gürkal Menderes, takımlarda BC Vision Motorsport, markalarda ise Castrol Ford Team Türkiye lider durumda bulunuyor. 2021 Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ilk sırada yer alırken, Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç lider oldu.
Yarış programı ise şöyle olacak:
08. 11. 2021 Pazartesi
15: 00 Kayıtların kapanması.
15: 00 Servis alanı ekstra yer taleplerinin sona ermesi
09. 11. 2021 Salı
17: 00 Kayıt Listesinin yayınlanması
11. 11. 2021 Perşembe
15: 00 - 19: 00 Ralli Ofis Açılışı
15: 00 - 19: 00 Doküman, İdari kontrol ve Araç takip Sis. Dağıtımı
15: 00 Servis alanının açılması
12. 11. 2021 Cuma
07: 30 - 21: 00 Ralli Ofis Açılışı
07: 30 - 21: 00 Medya Merk. Açılışı ve Akreditasyonların Başlanması
07: 30 - 13: 00 Doküman Dağıtımı ve İdari kontrol
07: 30 - 13: 00 Araç Takip Sistemleri dağıtımı
09: 00 - 14: 00 Yol keşfi ÖE. 1-5/ ÖE. 2-6/ ÖE 3/ ÖE 4-7
14: 00 - 17: 00 Teknik kontrol/ İşaretleme/ Mühürleme
17: 00 - 18: 00 Takımlar toplantısı
13. 11. 2021Cumartesi
08: 00 - 21: 00 Ralli Ofis Açılışı
08: 00 - 21: 00 Medya Merk. Açılışı ve Akreditasyonların Başlanması
09: 00 İlk komiserler toplantısı
10: 00 1. ayak start listesinin yayınlanması
10: 30 Start Öncesi Toplanma Alanı
11: 00 1. Ayak Startı
16: 09 1. Ayak finişi/ Kapalı Park Giriş
19: 30 1. Ayak geçici sonuçların açıklanması
20: 00 2. Ayak start listesinin açıklanması
14. 11. 2021 Pazar
09: 30 2. Ayak Startı
16: 00 Finiş Podyum ve Ödül Töreni
16: 30 Son teknik kontrol
17: 30 Geçici sonuçların açıklanması
18: 00 Kesin sonuçların açıklanması