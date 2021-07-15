Kocaeli protokolü 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarıyla buluştu
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Kocaeli protokolü 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarıyla buluştu

Kocaeli protokolü 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarıyla buluştu
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Unutturulan her zulüm, her katliam tekrar eder. 15 Temmuz'u tekrar ettirmemek için aklımızı kiraya vermeyeceğiz.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Unutturulan her zulüm, her katliam tekrar eder. 15 Temmuz'u tekrar ettirmemek için aklımızı kiraya vermeyeceğiz." dedi.

Kocaeli Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, diğer yetkililer ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, 1071'i, 1453'ü, 1923'ü hazmedemeyenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne diz çöktürmek için dün olduğu gibi bugün de türlü yollara başvurduğunu söyledi.

Türk milletinin herkesi içine aldığını ama kimseyi asimile etmediğini vurgulayan Yavuz, "İslam'ı en iyi anlayan, en iyi özümseyen, İslam toplumları içindeki en önemli millet biziz. Bu konuyu hiç kimseyle tartışma niyetinde değiliz çünkü biz sözlere değil eylemlere bakarız. Bizim eylemlerimiz her daim mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur." diye konuştu.

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lütfen çocuklarınıza dinini öğretin. Dinini öğretin ki din tüccarları ya da din adamı kılığına girmiş istihbaratçıların ağına çocuklarınızı düşürmeyin. Fetullahçı Terör Örgütü, hücre yapılanmasına sahip, bazen bir ya da iki kişinin imamı olan, hepsinin bir kod adı olan ve ancak bir istihbarat örgütünün planlayıp organize edebileceği bir yapıdır. Bunu hepimiz net olarak bilmeliyiz. O yüzden '15 Temmuz mağdurları var' diye ortaya çıkanlar bilin ki 15 Temmuz işgal hareketini meşrulaştırıyorlar. Eğer bir mağdur varsa 251 şehidimizdir, 2 binin üzerindeki gazimizdir."

Yarın 15 Temmuz'daki şuurla yine meydanları dolduracaklarını vurgulayan Yavuz, "Unutturulan her zulüm, her katliam tekrar eder. 15 Temmuz'u tekrar ettirmemek için aklımızı kiraya vermeyeceğiz. 'Ben bilirim' diyeceğiz ya da doğru ve sahih kaynaklardan bu işi öğreneceğiz. İnsan sadece Allah ve resulüne mutlak itaat eder. Dolayısıyla çocuklarımıza dinini öğretmeliyiz dememin sebebi budur. Bunu öğrenirsek o zaman sadece Allah'a kul oluruz, sadece Allah'tan yardım dileriz." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, bu ülkeyi hiçbir istilacıya ve emperyalizm uşağına teslim etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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