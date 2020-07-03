Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu ile yaz konserleri başlıyor
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Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu ile yaz konserleri başlıyor

Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu tarafından verilecek yaz konserleri, 5 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu ile yaz konserleri başlıyor
03.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:56

Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu tarafından verilecek yaz konserleri, 5 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Pendemi sürecinin ardından kontrollü sosyal hayat adımlarının atılması ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konser etkinliklerini tekrar düzenlenmeye başladı. Sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımının zorunlu olacağı yaz konserleri, Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu tarafından verilecek. İlk konserlerini 5 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Seka Park'ta verecek müzik topluluğu, 7 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Gölcük Anıtpark'ta, 11 Temmuz Cumartesi günü ise saat 19.00'da Derince Harikalar Sahili'nde vatandaşlarla buluşacak. Sosyal mesafe kurallarına göre izleyicilerin yer alacağı konserlerde, Kocaeliler yaz akşamlarını müzik dinleyerek, eğlenerek geçirebilecek.

Pop, halk müziği, sanat müziği, rock ve caz gibi farklı müzik dallarından repertuvarlarıyla sahne alacak Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu'nun şefliğini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı mezunu olan müzisyen Nazmi Taşdı yapıyor. Necati Taşdelenoğlu'nun kurucusu olduğu müzik topluluğunun şef yardımcılığını Polat Akbulut üstlenirken, müzik topluluğu bateri, basgitar, elektro ve klasik gitar, saksafon, keman, perküsyon, klarnet ve teften oluşuyor. Topluluğun solistliğini ise Ayşegül Özer İnanç, Ayşe Çimen Ot, Eda Acar ve Mustafa Akyol yapıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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