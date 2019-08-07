KOCAELİ POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI

07.08.2019 15:16

İZMİT'te, polis kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılar ve sahte paraya karşı uyardı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te kurulan kurban pazarındaki hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyardı. Hayvan satıcılarını tek tek dolaşan polisler, hayvan satışı esnasında yaşanabilecek dolandırıcılık olayları ile sahte para konusunda bilgilendirdi. Esnafların sahte parayı gerçeğinden nasıl ayırt edebileceğini anlatan polis, olumsuz durumlara karşı bayram sonuna kadar tetikte bekleyecek.

Kaynak: DHA