KOCAELİ Polisler yaralı kuşu böyle besledi
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KOCAELİ Polisler yaralı kuşu böyle besledi

Polisler yaralı kuşu böyle beslediKOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos kutlamalarında görev alan iki Çevik Kuvvet polisi, hareket etmekte zorlanan bir kuşu elleriyle temizleyip kuşa su içirdi.

31.08.2020 00:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:50

Polisler yaralı kuşu böyle besledi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos kutlamalarında görev alan iki Çevik Kuvvet polisi, hareket etmekte zorlanan bir kuşu elleriyle temizleyip kuşa su içirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan iki poli kutlama alanında yaralı bir kuş dikkatlerini çekti. Polisler kuşla özenle ilgilendiler. Kuşun susadığını düşünen polislerden biri marketten su aldı. Kuşun üzerindeki çöpleri elleriyle toplayan polisler, daha sonra kuşa su içirdi. Polislerin bu hassasiyeti, çevredeki vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Görevli polisler, daha sonra kuşu vatandaşlara teslim ederek görev yerlerine döndü.

KOCAELİ Polisler yaralı kuşu böyle besledi

Kaynak: DHA

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