KOCAELİ Polisler, Ayşen Elif'in isteğini yerine getirdi

Polisler, Ayşen Elif'in isteğini yerine getirdiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, haberlerde polislerin çocukların doğum gününü kutladığı görüntüleri izleyen Ayşen Elif Kocabey, babasına, 'Polis amcalar bana da pasta getirirler mi" dedi.

Polisler, Ayşen Elif'in isteğini yerine getirdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, haberlerde polislerin çocukların doğum gününü kutladığı görüntüleri izleyen Ayşen Elif Kocabey, babasına, 'Polis amcalar bana da pasta getirirler mi" dedi. Babasının durumu bildirmesi üzerine polisler, 9 yaşına giren Ayşen Elif'in evine pasta ile giderek doğum gününü kutladı. Gölcük Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde oturan Ayşen Elif Kocabey, haberlerde polislerin çocukların doğum gününü kutladığı görüntüleri izleyince babası Fevzi Kocabey'e, "Baba benim doğum günümde de polis amcalar bana pasta getirirler mi acaba?" dedi. Fevzi Kocabey, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliğini arayarak kızının isteğini dile getirdi. Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Ayşen Elif Kocabey'in evine gitti. Kapının önünde pastanın üzerinde mumlar yakıldıktan sonra zile basıldı. Ailesi kapıyı açtığında doğum gününü kutlayan polisleri karşısında gören Ayşen Elif şaşırdı. Ayşen Elif ve ailesi polislere teşekkür etti.

Kaynak: DHA