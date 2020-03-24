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Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel

Kocaeli Polisinden 'helikopterlerle dezenfektan sıkılacağı' paylaşımlarına inceleme

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü koronavirüsü yok etmek için 5 helikopterin sprey ile dezenfektan sıkacağı yönündeki mesajların gerçeği yansıtmadığını, mesajları yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

24.03.2020 23:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:55
Kocaeli Polisinden 'helikopterlerle dezenfektan sıkılacağı' paylaşımlarına inceleme

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü koronavirüsü yok etmek için 5 helikopterin sprey ile dezenfektan sıkacağı yönündeki mesajların gerçeği yansıtmadığını, mesajları yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden yayılan 'Koronavirüsünü yok etmek için havadaki 5 helikopterin sprey ile dezenfektan sıkacağı' yönündeki paylaşımlar üzerine yazılı açıklamada bulundu. Mesajların vatandaşları korku ve paniğe sevk etmek amaçlı olduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:  "Devletimiz tüm kurumları ile topyekün koronavirüs ile mücadele etmektedir. Bu mücadelenin her aşamasında şeffaf bir politika izlenmekte ve vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir. Ancak gerek sosyal medya üzerinde gerekse de mesajlaşma programları üzerinde vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmek amaçlı mesajlar dolaşmaktadır. Son zamanlarda, 'Korona virüsünü yok etmek için havadaki 5 helikopterin sprey ile dezenfektan sıkacağı' gibi mesajlar sosyal medya ve mesajlaşma programlarında dolaşmakta olup kesinlikle doğru olmayıp vatandaşlarımızı tedirgin etme amaçlıdır. Bu tarz mesajları yayan şahısların tespiti yapılmakta ve gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın devletimizin resmi kurumları tarafından yapılan açıklamalar haricinde bu tarz mesajlara itibar etmemeleri gerekmektedir." 


Kaynak: DHA

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