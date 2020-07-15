Kocaeli plajlarında maske ve sosyal mesafe denetimi
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Kocaeli plajlarında maske ve sosyal mesafe denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında il genelindeki plajlarda denetim gerçekleştiriyor.

Kocaeli plajlarında maske ve sosyal mesafe denetimi
15.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında il genelindeki plajlarda denetim gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deniz sezonunun açılmasıyla zabıta ekiplerinin plajlardaki denetimlerini sıklaştırdığı kaydedildi.

Zabıta ve güvenlik ekiplerinin, mavi bayraklı plajlarda denize girmek için yoğunluk oluşturan vatandaşları, anonslar ile maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı aktarılan açıklamada, önlemler kapsamında mavi bayraklı plajlarda çadır kurulmasına da izin verilmediği ifade edildi.

Kaynak: AA

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