Kocaeli plajlarında 2 günde 58 kişi boğulmaktan kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli plajlarında 2 günde 58 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki cankurtaranlar hafta sonu 58 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli plajlarında 2 günde 58 kişi boğulmaktan kurtarıldı
07.09.2020 13:12 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:15

Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki cankurtaranlar hafta sonu 58 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli'de 15 Haziran'da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu hafta da 58 vatandaşı da boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM, hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci'de 25, Kumcağızda 26, Bağırganlı'da 5, Bayramoğlu'nda 2 kişi olmak üzere toplamda 58 vatandaş boğulmaktan son anda kurtardı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 8 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1801 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Evgar Müslüm Gürses Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Akdeniz
Şu an buradasınız: Kocaeli plajlarında 2 günde 58 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 13:16:25. #1.15#
title