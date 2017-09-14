Kocaeli Pencereden Düşen 2.5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

İzmit'te 2. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2.5 yaşındaki Emir Şenyer ağır yaralandı.Olay, İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokakta meydana geldi. Feride ve Hüseyin Şenyer'in iki çocuğundan biri olan 2.5 yaşındaki Emir Şenyer iddialara göre evin odasında tek kaldığı sırada koltuğun üzerine çıktıktan sonra açık pencereye tırmanıp dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralanan Emir Şenyer ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken küçük çocuk müşahede altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.