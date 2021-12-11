KOCAELİ Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki çift yaralandı - Haberler
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KOCAELİ Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki çift yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki çift yaralandıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan çift yaralandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki çift yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilde bulunan çift yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Hacı Osman Mahallesi D-100 Karayolu yanyol üzerinde meydana geldi. Ömür Denk idaresindeki 41 R 5666 plakalı otomobil, park halinde bulunan 34 SSJ 74 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Ömür Denk ve eşi Serpil Denk'e ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Denk çifti tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki çift yaralandı

KOCAELİ Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki çift yaralandı

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