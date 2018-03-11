Kocaeli Papağan Paşa'ya Doğum Günü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kafede Paşa isimli papağan 7 yaşına bastı. Paşa'nın bakıcısı Özdilek Ürpek papağanı için bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Doğum günü partisine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Gölcük'te Topçular Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir kafe ilginç bir organizasyona sahne oldu. Kafe'nin İşletmecisi Özdilek Ürpek bakıcısı olduğu Paşa isimli papağanın 7. yaşı için bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği doğum günü organizasyonunda Paşa için şarkılar çalındı ve pasta kesildi.

Papağanı Paşa'nın artık evladığı gibi olduğunu söyleyen Özdilek Ürpek, 17 Ekim 2017 tarihinde Paşa'yla Antalya Manavgat'ta tanıştık. Manavgat'tan aldım getirdim. Tanışmamız çok ilginç oldu, Antalya'ya gittiğimde uysal olmakla beraber bana alışık olmadığı için biraz çekingendi. Kendi özel arabamızla birlikte Antalya'dan buraya 11 saatlik bir yolculuk esnasında, herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Yaklaşık 1.5 senedir bizimle. Evladımız gibi oldu, her akşam evimize, her sabah iş yerimize Paşa'yla beraber gidip gelmekteyiz. Benden önceki sahipleri Antalya Manavgat'ta yat çekimlerinde fotoğraf çekimi için kullanmış, arkadaşlarım sayesinde Paşa'yla tanışma fırsatım oldu. Bugünde tandık dost ve arkadaşlarımızla Paşa'nın doğum gününü kutluyoruz dedi.