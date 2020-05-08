KOCAELİ Otoyoldan geçen 300 bin araç incelenerek cinayet aydınlatıldı

Otoyoldan geçen 300 bin araç incelenerek cinayet aydınlatıldıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanıp cesedi battaniyeye sarılarak TEM Otoyolu kenarına atılan kişinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yaklaşık 300 bin araç incelenerek cinayet aydınlatıldı.

Otoyoldan geçen 300 bin araç incelenerek cinayet aydınlatıldı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanıp cesedi battaniyeye sarılarak TEM Otoyolu kenarına atılan kişinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yaklaşık 300 bin araç incelenerek cinayet aydınlatıldı. Göçmen kaçakçılarının aralarındaki rant sorunu nedeniyle Pakistan uyruklu İslam isimli kişiyi öldürdükleri belirlenirken, 5'i Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Karayolları görevlileri, 21 Ocak günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde temizlik yaptığı sırada yol kenarındaki siyah çöp poşetini gördü. Çöp poşetinin içerisinde battaniyeye sarılı cesedin olduğunun görülmesi üzerine polise haber verildi. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak dövülerek öldürüldüğü belirlenen, elleri ve ayakları bağlanan kimliği belirsiz kişinin cesedini morga kaldırdı.

300 BİN ARAÇ İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kişinin cesedinin 3-4 gün önce bölgeye bırakıldığını belirleyerek incelemelere başladı. TEM Otoyolu üzerinde olay yerinin iki ucundaki iki Plaka Tanıma Sistemi arasında belirlenen zaman içerisinde yaklaşık 300 bin aracın geçtiği belirlendi. İki Plaka Tanıma Sistemi arasındaki geçiş mesafesinin 6 dakika olduğu hesaplanarak, 6 dakikalık zaman kriterine uymayan 67 bin araç olduğu, bölgedeki dinlenme tesislerine de girmiş olabilecekleri hesaba katılarak tek tek geçen araçlar incelemeye alındı. 17 Ocak günü saat 00.02'de ilk Plaka Tanıma Sistemi'ne giren, ikinci Plaka Tanıma Sistemi'nden ise 00.12'de çıkan aracın ruhsat sahibinin yabancı uyruklu kişi olduğu, irtibat kurduğu kişilerin göçmen kaçakçılığı suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI YAKALANDI

Polis, yaklaşık 3,5 ay süren soruşturmanın ardından geçen pazartesi günü operasyon için harekete geçerek İstanbul ve Çorum'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. 7 ayrı yere düzenlenen baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Pakistan uyruklu İslam isimli kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5'i Bangladeş, 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 7 kişinin göçmen kaçakçılığı yaptığı, aralarındaki şantaj ve rant meseleleri nedeniyle cinayeti işledikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan S.H., R.Ş., A.U., M.H., M.M.R., S.M. ve M.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA