: Kocaeli otomobilin çarptığı polis aracı, yol kenarında yürüyen gence çarptı

06.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:22

Otomobilin çarptığı polis aracı, yol kenarında yürüyen gence çarptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, otomobilin çarptığı polis aracı yol kenarında yürüyen gence ve marketin önündeki reyonlara çarptı. Polis aracının çarpmasıyla savrulan kişi ayağa kalkarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazartesi günü Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Bolulular Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kontrolsüzce dönüş yapan otomobil, şeridinde ilerleyen karşı yönden gelen polis aracına çarptı. Polis aracı çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan marketin önüne doğru savrulurken, yol kenarında elleri cebinden yürüyen bir kişiye ve iş yerinin önündeki reyonlara çarptı. Polis aracının çarptığı kişi, savrularak yere düştükten bir süre sonra ayağa kalktı. Polisler kazanın şokunu yaşarken, polis aracının çarpması sonucu hafif yaralanan K.Z. hastaneye kaldırıldı. K.Z. tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu