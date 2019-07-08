KOCAELİ Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı 3 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı 3 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, Başiskele Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi ile İmar Sokak kesişiminde meydana geldi. Yürüyüş Caddesi üzerindeki Efe Lokman idaresindeki 41 GN 203 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Arslantaş idaresindeki 41 RD 424 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, otomobil takla atarak yol kenarındaki bir firmanın bahçesine girdi.

Hafif ticari araç sürücüsü Efe Lokman ve yanındaki Yunus Eski araçtan çıkarken, takla atan otomobilin içerisindeki Ramazan Arslantaş ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yol kenarındaki bir firmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hafif ticari aracın, otomobile çarpması ve otomobilin takla atma anı yer alıyor.

Kaynak: DHA