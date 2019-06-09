KOCAELİ Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

İZMİT'te otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza gece saatlerinde İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı yönünden gelerek Ömer Türkçakal Bulvarı yönüne giden Muhammet Enes Malgin idaresindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil kavşakta Kadir Kaçar idaresindeki 34 EN 4639 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar yola savrulurken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ağır yaralanan Kadir Kaçar Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes Malgin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA