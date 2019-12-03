: Kocaeli otomobil hırsızları yakalandı

03.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:44

Otomobil hırsızları yakalandı

KOCAELİ'de aynı gece 4 aracı ve 1 araç içerisindeki eşyaları çalan 4 kişi yakalandı.

Kocaeli'de, 30 Kasım gecesi 4 araç ve 1 aracın içerisindeki eşyalar çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 21 adet sabıka kaydı olan A.O., hırsızlık suçundan 13 adet sabıka kaydı olan S.O. ve hırsızlık suçundan 31 adet sabıka kaydı olan B.D.?nin kimliklerini tespit etti. Dün düzenlenen operasyonla A.O., S.O., B.D. ve suça yardımcı olduğu belirlenen, hırsızlık suçundan 24 adet sabıka kaydı olan H.O. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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