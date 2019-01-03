Kocaeli Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ercan Başaran idaresindeki 41 H 7753 plakalı otomobil, yapımı devam eden battı çıktı inşaatı etrafındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı görenler polis ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Kazada otomobil içinde sıkışan Ercan Başaran ile yan koltukta oturan Kübra Sönmezer itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada arka koltuklarda oturan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralanan 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Araç çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA