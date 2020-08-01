KOCAELİ Otomobil alev alev yandı Otomobil alev alev yandıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeki otomobilin motoru tutuştu.

Otomobil alev alev yandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeki otomobilin motoru tutuştu. Otomobil alev alev yanarken, geriye metal yığını kaldı. Olay, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Dilovası mevkiinde meydana geldi. F.B. idaresindeki 35 YNL 84 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobili emniyet şeridine çeken sürücü F.B., itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ise o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı ve dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.

Kaynak: DHA