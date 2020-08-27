KOCAELİ Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı 2 yaralı Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada araç sürücüsü ve akaryakıt istasyonunda çalışan bir kişi yaralandı.

Olay Başiskele D-130 Karayolu Seymen Mahallesi geçişinde meydana geldi. Gölcük yönünde ilerleyen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BD 644 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyondaki akaryakıt pompalarının arasından geçen otomobil, yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki yakıt katkısı tankına çarparak durabildi. Kazada Coşkun Çeşmelioğlu isimli akaryakıt istasyonu çalışanı yaralanırken, ismi öğrenilemeyen sürücünün aracından inerek istasyon dışına kaçtığı öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine istasyona polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekipleri, yaralı olduğu belirlenen sürücü ile istasyon çalışanı Coşkun Çeşmelioğlu'na olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle akaryakıt istasyonu yaklaşık 2 saat boyunca hizmet veremedi.

'YARALI ARKADAŞIN DURUMU İYİ'

Olay anını anlatan akaryakıt istasyonu yetkilisi İbrahim Aksoy, 'Olayın nasıl olduğunu biz de anlamadık. Karşıdan araç gelip pompaya girdi. Şurada yakıt katkısı tankı vardı. Oraya vurdu. Biz de bir şey anlamadık. Ne olduğunu göremedik. Daha sonra kamera kayıtlarından izledik. Pompacımız yaralandı. Onu hastaneye kaldırdık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Yollarda çok gereksiz sürat yapılıyor. Normalde bu yolun hız sınırı 70, ama kamerayı izlediğimizde en az 140-150 kilometre hız var gibi geldi bana. Yetkililerin burada önlemleri daha çok arttırmasını, herkesin kurallara uymasını istiyoruz. Yaralı arkadaşımızdan az önce haber aldık. Durumu iyi, bir sıkıntısı yok. Hayati tehlikesi yok' dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin istasyon girişindeki refüje çıktıktan sonra pompalara doğru yöneldiği görülüyor. Akaryakıt pompalarının arasından geçen otomobil, yakıt katkısı tankına ve istasyon çalışan Coşkun Çeşmelioğlu'na çarptıktan sonra durabiliyor.

Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA