Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı
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Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılı boyunca 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.

07.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:40
Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı

(İHA) – Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılı boyunca 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.


Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan güvenlik denetimleri, güvenlik sorunu oluşturabilecek durumların önüne geçiyor. Bu kapsamda otogarda 2019 yılında birçok farklı arama yapılarak çeşitli kesici delici aletler ele geçirildi. 4 farklı noktada yapılan aramalarda 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey, 3 kelepçe yakalandı.


Otogarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile koordineli çalışan UlaşımPark güvenlik birimi 4 farklı noktada 7-24 hizmet sağlayarak 69 kamera ile terminali izliyor. Ekiplerin yaptıkları uygulamalarda ayrıca 13 bin 363 paket kaçak pişmaniye yakalanarak imha edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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