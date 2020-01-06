Kocaeli otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı
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Kocaeli otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı

Otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandıKocaeli'de, takibe alınarak durdurulan yolcu otobüsünde yolculuk yapan F.T.?nin iki valizinde yapılan aramada 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

06.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:12

Otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı

'de, takibe alınarak durdurulan yolcu otobüsünde yolculuk yapan F.T.?nin iki valizinde yapılan aramada 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Şubesi ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde götüren bir kişiyi takibe aldı. F.T.?nin bulunduğu yolcu otobüsü durdurularak, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüsün bagajında bulunan valizler indirildi. Köpeğin tepki verdiği 2 valizin tabanına gizlenen 40 paket halinde 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi. F.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kocaeli otobüste 10 kilo 380 gram eroinle yakalandı
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