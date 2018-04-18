Kocaeli Otobüs Tır'a Çarptı 2 Yaralı-Hd

Otobüs TIR'a çarptı: 2 yaralı

İZMİT'te, yolcu otobüsünün önünde ilerlemekte olan TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hacı Özçelik idaresindeki 06 DZ 2008 plakalı yolcu otobüsü önünde ilerlemekte olan Turgay Kabak idaresindeki 50 DU 980 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Hacı Özçelik ile otobüste bulunan yolculardan Hüseyin Batuhan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralılara müdahale etti. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yolcular kaza nedeniyle büyük korku yaşadı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.