Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı engelli pelikanlara yuva oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı engelli pelikanlara yuva oldu

Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı engelli pelikanlara yuva oldu
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, Afyonkarahisar'dan getirilen engelli hayvan statüsündeki 4 pelikanı misafir etmeye başladı.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, Afyonkarahisar'dan getirilen engelli hayvan statüsündeki 4 pelikanı misafir etmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, açıldığı günden bu yana 10 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya'nın barındırdığı hayvan türlerine son olarak pelikanların eklendiği kaydedildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (AKÜREM) getirilen 4 pelikanla Ormanya'daki tür sayısının 79, hayvan sayısının da 906'ya çıktığı bildirilen açıklamada, pelikanların ilk kontrollerinin ardından yeni yaşamlarına başladığı ifade edildi.

Açıklamada, getirildiklerinde uçamayacak durumda olan ve engelli hayvan statüsüne giren pelikanlar için Ormanya'da bir yaşam alanı oluşturulduğu aktarılarak, "Pelikanlar için göletin ortasında bir ada hazırlandı. Balıkla beslenen pelikanlar için özel beslenme rasyonu oluşturuldu. Görevli bakıcısı eşliğinde her gün balıkla besleniyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı
Polis zehir tacirlerine geçit vermedi: Uyuşturucu baskınında 5 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Hande Erçel Hülya Avşar Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı engelli pelikanlara yuva oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 12:29:50. #1.16#

title