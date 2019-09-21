Kocaeli ormanya'da doğa ile baş başa

21.09.2019 14:56

Ormanya'da doğa ile baş başa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 4 bin dönüm alanda kurulu bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya hafta sonları binlerce kişinin akınına uğruyor. Ücretsiz olan parkta hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, kamp alanlarında zaman geçirenler, doğa ile buluşmanın tadını çıkarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında açılan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'yı hafta sonu ortalama 70-80 bin kişi ziyaret ediyor. 4 bin dönüm alana kurulu bulunan Ormanya içerisinde kızıl geyik, ceylan, karaca, yılkı atı, dağ keçisi gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında görebilme imkanı sunuyor. Ayrıca 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları bulunan Ormanya içerisinde doğada zaman geçirmek isteyenler için 50 adet çadır ve 24 adet karavanın kamp alanı var. Ormanya'da böceklerin yuva kurabileceği 'Böcek Oteli' ile sivrisineklerle biyolojik mücadele yapmak amacıyla kurulan 'Yarasa Evleri' ile küçük evlerin bulunduğu 'Orman Köy' alanı gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

İstanbul'dan gezmek için Ormanya'ya geldiklerini söyleyen Büşra Çıplak, "İstanbul'dan geldik, arkadaşlarımız geçen hafta gelmişti bize de önerdiler. Hem ücretsiz olması hem doğanın içerisinde olması dikkatimizi çekti. Hem hayvanları göreceğiz hem de doğayla iç içe olacağız. Şu anda da böcek otelindeyiz burayı inceliyoruz. Gayet güzel bir yer. Daha önce bu kadar büyük bir alanı gezmemiştim o yüzden çok hoşumuza gitti." dedi.

Ormanya'yı merak ettikleri için Ankara'dan görmeye geldiğini belirten Hasan Sönmeztaş, "Ankara'dan geliyoruz buraya. Gayet güzel bulduk burayı ama şansımıza biraz hava kötü, ona rağmen çok keyifli bir yer. Daha önce bu kadar yeşil bir alan görmemiştik zaten Ankara'da çok bir şansımız yok. Yeşili seviyoruz o yüzden buraya gelmeyi tercih ettik. Buraya sık sık gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

İlk defa Ormanya'ya geldiğini söyleyen Yeşim Özalp, "İstanbul'dan günübirlik geldik. Çok büyük bir alan ve her şeyiyle çok güzel bir yer. Burada en çok dikkatimi çeken şey hayvanlar, kendi doğal yaşamında yaşıyor. Doğanın korunmuş olması da çok güzel, hayvanlar serbest dolaşıyorlar bu durum da çok hoşuma gitti."

Kaynak: DHA