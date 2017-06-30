Kocaeli Okul Bahçesinde Mahsur Kalan Engelli Genci Itfaiye Kurtardı

Okul bahçesinde mahsur kalan engelli genci itfaiye kurtardı



İZMİT'te, Ulubatlı Hasan Ortaokulu bahçesinde arkadaşları ile sohbet eden bedensel engelli 17 yaşındaki Yusuf Kaymaz kapının kilitlenmesi ile bahçede mahsur kaldı. İtfaiye ekibi Yusuf Kaymaz'ı itfaiye merdiveni ile dışarı çıkardı.



İzmit 28 Haziran Mahallesi Melik Sokak üzerinde bulunan Ulubatlı Hasan Ortaokulu'nun bahçesine giren engelli Yusuf Kaymaz ile arkadaşları okulun arkasında oturdukları sırada okulda bulunan müdür bahçe kapısını kilitleyerek gitti. Dışarı çıkmak isteyen Yusuf Kaymaz kapı kilitli olunca arkadaşları gibi demir kapı üzerinden atlayamayınca itfaiyeden yardım istenildi. Okula gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan Yusuf Kaymaz'ı itfaiye merdiveni ile içeriden çıkardı. Sevinç ile korkuyu bir arada yaşayan Yusuf Kaymaz itfaiye erlerine tek tek teşekkür etti.