Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda küreme çalışması yaptı.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı bugün aralıklarla etkili oldu. Özellikle Kartepe ve Gölcük'te yüksek kesimler karla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, Kartepe kayak merkezi ve çevresindeki yerleşim alanlarına ulaşımı sağlayan yollarda ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı yolunda kar küreme çalışması yaptı. Yollar ulaşıma açık tutulurken, karla kaplanan ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu.


Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

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