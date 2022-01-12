KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ektili oldu.

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ektili oldu. Karla kaplanan yollarda belediye ekipleri küreme çalışması yaptı. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Gölcük ve Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kartepe'de bulunan kayak merkezinin yolu ve Gölcük'ün yüksek kesimlerindeki yollarda kar küreme çalışması yaptı. İzmit'te, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi üzerinde olası bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazır bekleyerek, tuzlama çalışması yaptı.

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

 Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nde eğitime kar engeli

 Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title