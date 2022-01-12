KOCAELİ'DE KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ektili oldu. Karla kaplanan yollarda belediye ekipleri küreme çalışması yaptı. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Gölcük ve Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kartepe'de bulunan kayak merkezinin yolu ve Gölcük'ün yüksek kesimlerindeki yollarda kar küreme çalışması yaptı. İzmit'te, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi üzerinde olası bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazır bekleyerek, tuzlama çalışması yaptı.