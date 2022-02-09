Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kocaeli'de akşam saatlerinde kent merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur yağışı etkili oldu. Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle yollar karla kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri karla kaplanan yolları ulaşıma açarken, tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla yollar ulaşıma açık tutuldu.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kocaeli, kar, Güncel, Haber

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