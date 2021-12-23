Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ - İzmit olmak üzere Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgeler kısmen beyaza büründü.

Kocaeli'de etkili olması beklenen kar yağışları gece saatlerinde yağdı. Kentin çeşitli ilçelerinin yüksek kesimlerinde beyazlıklar görülmeye başlandı. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar, araçlarının tavan ve cam kısımlarının karla dolu olduğunu gördü. Öte yandan evlerin çatıları ve bahçe bitkileri de beyaza büründü. Kocaeli'de kar yağışlarının bugün de sürmesi bekleniyor.