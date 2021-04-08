Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'nin Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kocaeli'nin Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Samanlı Dağlarının zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Kar yağışıyla Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı da beyaza büründü.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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