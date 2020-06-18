Kocaeli'nin yeni valisi Yavuz, tebrik çiçeği yerine çocuklar için bağış istedi
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Kocaeli'nin yeni valisi Yavuz, tebrik çiçeği yerine çocuklar için bağış istedi

Ordu Valiliği görevinden Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz, kendisini tebrik etmek isteyenlerin, çiçek yerine ihtiyaç sahibi çocuklar için bağışta bulunmasını istedi.

Kocaeli'nin yeni valisi Yavuz, tebrik çiçeği yerine çocuklar için bağış istedi
18.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:25

Ordu Valiliği görevinden Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz, kendisini tebrik etmek isteyenlerin, çiçek yerine ihtiyaç sahibi çocuklar için bağışta bulunmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu Valiliği görevinden Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz, kendisini tebrik etmek isteyenlere anlamlı bir çağrıda bulundu. Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, tebrik etmek amacıyla çiçek gönderme düşüncesinde olanların, toplumun dezavantajlı kesimine, öksüz, yetim, engelli ve sokakta çalıştırılan çocuklara yardımda bulunulabilmek üzere çiçeğe ödeyecek oldukları ücreti, Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait Vakıflar Bankası İzmit Şubesi hesabına yatırmalarını istedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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