KOCAELİ'NİN TATİL YOLUNDA HAVADAN DENETİM

KOCAELİ'nin yaz turizmi merkezi olan Kandıra sahillerine giden yollar havadan denetlendi. 230 aracın denetlendiği uygulamada kuralları ihlal eden 12 araca 9 bin 142 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında Mavi Bayraklı sahilleri bulunan Kandıra ilçesi yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Kandıra'ya ulaşımı sağlayan D-650 Karayolu'nda jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kandıra yolunda havadan ve karadan denetim yaptı. Denetimde araçlar kontrol edilirken, Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirler havadan yapılan kontrollerle hassas noktalar ve önlemlerin arttırılacağı yerler belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky S70 helikopterin destek verdiği uygulamada, helikopter içerisinde tespit edilen araçlar yol kenarlarındaki denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsizle bildirdi. Jandarma ekipleri, helikopterdeki ekiplerin bildirdiği araçları durdurdu. Uygulama kapsamında 230 araç kontrol edildi. Kural ihlali yapan 12 araca 9 bin 142 TL para cezası kesildi. Uygulama kapsamında 7 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan 1 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Jandarma yetkilileri, yaz ayları boyunca Kandıra yolunda denetimlere devam edeceklerini, bayram tatili ve hafta sonlarında yol üzerinde 5 kilometre aralıkla denetleme yapılacağını belirtti. Ayrıca trafik tedbirlerinin plaka tanıma sistemi, elektronik denetim sistemi ve radar sistemleriyle destekleneceği öğrenildi.

Kaynak: DHA