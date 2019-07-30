Kocaeli'nin tatil yolunda havadan denetim

KOCAELİ'nin Karadeniz kıyısındaki turistik ilçesi Kandıra'ya giden yollar, Sikorsky helikopterle havadan denetlendi. 230 aracın denetlendiği uygulamada kural ihlali yapan 12 araç sürücüsüne toplam 9 bin 142 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında mavi bayraklı sahilleri bulunan Kandıra ilçesi, yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Kandıra'ya ulaşımı sağlayan D-650 Karayolu'nda jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra yolunda havadan ve karadan denetim yaptı. Denetimde araçlar kontrol edilirken, Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirler, hassas noktalar ve önlemlerin arttırılacağı yerler belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky S70 helikopterin destek verdiği uygulamada, havadan, kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülerinin araçlarının plakaları, denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine bildirildi. Uygulama kapsamında 230 araç kontrol edildi. 12 araca toplam 9 bin 142 TL para cezası kesildi. 7 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan 1 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Jandarma yetkilileri, yaz döneminde Kandıra yolunda denetimlere devam edeceklerini, bayram tatili ve hafta sonlarında yol üzerinde 5 kilometre aralıkla denetleme yapılacağını bildirdi.

Trafik tedbirlerinin plaka tanıma, elektronik denetim ve radar sistemleriyle destekleneceği de öğrenildi.



Kaynak: DHA