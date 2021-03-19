Kocaeli'nin sporcuları, turnuvadan madalyayla döndü
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Kocaeli'nin sporcuları, turnuvadan madalyayla döndü

19.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:53
Kocaeli'nin sporcuları, turnuvadan madalyayla döndü

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı atıcıları, katıldıkları turnuvadan madalyalarla döndü.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı atıcıları, katıldıkları turnuvadan madalyalarla döndü.

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de trap, Bursa'da skeet olmak üzere iki ayrı dalda pandemi sonrası ilk resmi müsabakalar gerçekleştirildi. Sezon boyunca milli takım için puan veren 4 müsabakadan biri olan bahar kupasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un atıcıları damga vurdu. Trap dalında Mersin'de düzenlenen turnuvalarda büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Kağıtspor'lu sporculardan Nedim Tolga Tuncer altın, Murat İlbilgi Gümüş madalya kazandı. Genç bayanlarda mücadele eden Nisa Nur Aydemir altın, Genç erkeklerde mücadele eden Süleyman Güvercin bronz madalya kazandı. Yıldız erkeklerde mücadele eden mavi beyazlı sporculardan Yasin Efe Kesim de altın madalya kazandı. Turnuvada mücadele eden tüm sporcular madalya ile döndü.

Skeet kategorisinde Bursa'da düzenlenen turnuvada Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden başarılı sporcu Mustafa Serhat Şahin büyük erkekler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada genç erkekler kategorisinde mücadele eden Süha Güray ise 5. oldu. - KOCAELİ

Kocaeli'nin sporcuları, turnuvadan madalyayla döndü
Kocaeli'nin sporcuları, turnuvadan madalyayla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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