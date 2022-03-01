Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Şampiyon sporcularda hedef 2024 Olimpiyatları.

POLONYA'DA DÜZENLENDİ

Polonya'nın Varşova şehrinde 34 ülkeden 497 sporcunun yarıştığı Olimpiyat Puan müsabakalarında biri olan Avrupa Açık Judo Turnuvasında mücadele eden Kocaeli'nin gururları, turnuvadan 2 gümüş madalya ve olimpiyat puanları ile döndü.

KÜRSÜDE KOCAELİ VAR

Avrupa Açık Judo Turnuvasında 48 kilogramda mücadele eden başarılı sporcu Sıla Ersin rakiplerini tek tek eleyerek finale kadar çıkmayı başarsa da finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, 90kKilogramda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcusu Ömer Kemal Aydın yine gümüş madalyanın sahibi oldu.

2024 İÇİN PUAN TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Turnuvada başarı ile mücadele eden Kocaeli'nin gururu başarılı sporcular elde ettikleri dereceler ile Olimpiyat yolunda puan toplamayı başardı. Şampiyonada kürsüde yer alan Sıla Ersin ve Ömer Kemal Aydın'ın yanı sıra 48 kilogramda Merve Azak 5., +90 kilogramda mücadele eden Münir Ertuğ 7. olarak turnuvadan Olimpiyat puanı ile döndü.

Bültenler - Güncel