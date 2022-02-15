Kocaeli'nin özel çocukları Cumhurbaşkanı'na seslendi

KOCAELİ (Bültenler) - ''Tayyip Amca seni görmek istiyoruz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel çocuklara yönelik sevgisi ve onlar için hayata geçirdiği hizmetler çocuk kalbinde sarsılmaz bir yer edinmeye devam ediyor. Özel çocuklara olan ilgisi ile bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kocaeli'nden yürekleri titreten "özel sevgi" mesajları ile anlamlı bir talep gönderildi. AK Parti Kadın Kolları'nın Kocaeli'ndeki toplantısına gelen özel çocuklar Özlem Çukur ve Çiğdem Akbulut, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın vasıtasıyla Cumhurbaşkanını görme isteklerini iletti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ÇOCUKLARI SAHNEYE ÇAĞIRDI

AK Parti Kadın Kolları'nın "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" buluşması önceki gün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli'nin özel çocukları da ilgi gösterdi. Sahnenin önünde yer alan Özlem Çukur ve Çiğdem Akbulut, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın konuşması sırasında kendisine seslendi; "Tahir Amca buradayız. Yanına gelmek istiyoruz." Özel çocukların isteğine hemen cevap veren Başkan Tahir Büyükakın onları sahneye çağırdı.

BAŞKAN'A SEVGİYLE SARILDILAR

Sahneye gelen özel çocukları kucaklayan Başkan Tahir Büyükakın, kendisinden isteklerini sordu. Çocukların, "Tayyip Amcamıza seslenmek istiyoruz" demeleri üzerine ise mikrofonu kendilerine verdi. Heyecandan adeta titreyen çocuklar, "Tayyip Amca seni çok seviyoruz. Seni görmek istiyoruz" diye seslendi. Çocukların Cumhurbaşkanına yönelik sevgisi salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Tertemiz ve samimi sevgileriyle gönülleri titreten çocuklar alkışlarla karşılandı.

ONLARIN SÖZLERİ HER ŞEYİ GÖSTERİYOR

Çocukların isteği karşısında duygulanan Başkan Büyükakın ise "İkisi de harikalar. Evladımız şu anda heyecandan titriyor. Söylenecek çok da fazla bir şey yok. Onların yürekleri, sözleri bu memleketin gittiği yeri en güzel şekilde gösteriyor" dedi.

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