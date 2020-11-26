Kocaeli'nin örnek tema parkında çalışmalar sürüyor
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Kocaeli'nin örnek tema parkında çalışmalar sürüyor

26.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:42
Kocaeli'nin örnek tema parkında çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi, sıfır atık seferberliği kapsamında Kocaeli'ye örnek bir tema parkı kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi, sıfır atık seferberliği kapsamında Kocaeli'ye örnek bir tema parkı kazandırıyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün seçim beyannamesinde de yer alan sıfır atık, geri dönüşüm ve kazanım projeleri kapsamında Yeşilkent Mahallesi'nde yapımı süren Sıfır Atık Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 2 bin 900 metrekarelik alanda yapımı süren Sıfır Atık Parkı'nda her biri 108 metrekarelik 7 tane altıgen bölüm oluşturuluyor. Atık motorlu araç lastiklerinin büyük oranda değerlendirildiği parkta herkes için bilinçli tüketim toplumu açısından farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Sıfır Atık Parkı'nı ziyaret eden herkes plastik, ahşap, seramik, araba lastiği, metal, naylon gibi çevreye zarar veren materyallerin geri dönüşüm hikayelerini öğrenme fırsatı bulurken, ayrıca açık havada kurulan atölyelerde etkileşimli çalışmalara eşlik etmiş olacak. Böylece daha iyi bir gelecek için bilinçli tüketici oluşturulması noktasında bu park büyük farkındalık uyandırmış olacak.

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Öte yandan Başiskele Belediyesi hava şartlarının da müsaade etmesiyle vatandaşların talepleri ve planlamalar doğrultusunda üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Atakent Mahallesi Feray, Dilruba ve Iraz sokaklarda üst yapı çalışması için malzeme serimi gerçekleştiriyor. Malzeme seriminin ardından planlamalar doğrultusunda yol yapım çalışmaları tamamlanacak. - KOCAELİ

Kocaeli'nin örnek tema parkında çalışmalar sürüyor
Kocaeli'nin örnek tema parkında çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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