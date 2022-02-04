Kocaeli'nin ocak ayı ihracatı 1 milyar 455 milyon dolara yükseldi

KOCAELİ (AA) - Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'nin ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1 milyar 455 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın ilk ayında 1 milyar 84 milyon 227 bin dolar olan kentten yapılan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 34,3 artış gösterdi.

Ocak ayında yapılan ihracat 1 milyar 455 milyon 602 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde kent ihracatının yüzde 70'ine denk gelen 1 milyar 23 milyon dolarlık kısmı otomotiv ve kimya sektöründeki firmalar tarafından gerçekleştirildi.

İhracat performansı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9 artış gösteren otomotiv sektörü 594 milyon 797 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Ayrıca, Kocaeli ocak ayında en fazla otomotiv ihracatı yapan kent oldu.

İkinci sıradaki kimya endüstrisinin dış satımı yılın ilk ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 429 milyon 400 bin dolara ulaştı.

Çelik sektörü 109 milyon 418 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, bunu 107 milyon 225 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 61 milyon 452 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

Kocaeli'den 150 noktaya ihracat

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 50'ye yakın liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı konumunda olan Kocaeli'den yılın ilk ayında 150 ülke ve özerk bölgeye sevkiyat yapıldı.

Ocak ayında kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38'lik artışla 186 milyon 858 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan ihracatın 2021'in ilk ayına göre yüzde 51 arttığı İtalya, 120 milyon 3 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Hollanda 119 milyon 843 bin dolarla üçüncü sırayı alırken, bu ülkeyi 92 milyon 381 bin dolarla Almanya, 89 milyon 801 bin dolarla Slovenya izledi.

Geçen ay Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2021'in aynı dönemine göre değişim oranları şöyle: