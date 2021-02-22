Kocaeli'nin kapasite kullanım oranı geçen aya göre arttı
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Kocaeli'nin kapasite kullanım oranı geçen aya göre arttı

22.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:08
Kocaeli'nin kapasite kullanım oranı geçen aya göre arttı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin kapasite kullanım oranında şubatta geçen aya göre artış olduğunu ve geçmiş yılların potansiyelinin yakalandığını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin kapasite kullanım oranında şubatta geçen aya göre artış olduğunu ve geçmiş yılların potansiyelinin yakalandığını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KSO verilerine göre şubat ayı imalat sanayisi kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendirdi.

Kentteki kapasite kullanım oranını, her ay düzenli olarak açıkladıklarını hatırlatan Zeytinoğlu, Kocaeli'de şubat ayında imalat sanayisinde kapasite kullanım oranının, yüzde 70,4 ile geçen yılın aynı ayına göre 0,3 puan gerilediğini, ocak ayına göre ise 0,5 puan arttığını vurguladı.

Zeytinoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yüzde 74,9 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayisinin kapasite kullanım oranının ise geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan, ocak ayına göre 0,5 puan gerilediğini belirtti.

"Firmalarımızın yüzde 55'i, kapasite kullanımlarının geçen aya göre arttığını bildirdi"

Kocaeli'nin kapasite kullanım oranında aylık artış olduğunu ve geçmiş yılların potansiyelinin yakalandığını vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 55'i kapasite kullanımlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda, otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri, kapasite kullanım oranlarında ocak ayına göre artış gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Şubat ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının, mart ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda, firmaların yüzde 24'ü mart ayında iç siparişlerinin arttığını ifade ederken, yüzde 21'i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 55'inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 21'i dış siparişlerinin mart ayında arttığını belirtirken, yüzde 14'ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 65'inde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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