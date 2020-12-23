Kocaeli'nin işlek cadde ve sokaklarında maskesiz gezen insanlar 'pes' dedirtti

Kocaeli'nin işlek cadde ve sokaklarında alınan tüm tedbirlere rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan insanlar, tedbirlere uyan vatandaşları isyan ettirdi.

Kocaeli'nin işlek cadde ve sokaklarında korona virüs önlemlerini hiçe sayıp maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan insanlar vatandaştan tepki aldı. Vatandaş, maskesiz gezen şahsa seslenerek maskesini takması konusunda uyarıda bulundu.

"Bizim insanlarımız duyarsız"

İnsanların duyarsız olduğunu söyleyen vatandaş Nezir Arslanca, "Bizim insanlarımız duyarsız. 245 kişi hayatını kaybetmiş dün ama insanlar yine bunun farkında değil. Yine etkileşim devam ediyor. İnsanlar birbirleriyle sıkı bir şekilde iletişimde. Hafta sonları değil de, devletin sıkı bir önlem alması lazım. 15-20 gün. Avrupa bunu yapıyor. Yoksa durum vahim. Maskesiz gezenler var. Yakın mesafesini korumayan insanlar var. İnsanlar yakın bir şekilde dolaşıyorlar" dedi.

"Akrabası, amcası, babası, kardeşi öldüğü zaman kimse ağlamasın"

Korona virüs tedbirlerine kimsenin uymadığını söyleyerek, akrabası, amcası, babası, kardeşi öldüğü zaman kimsenin ağlamaması gerektiğini dile getiren vatandaş Yakup Birinci,"Kesinlikle uyan yok. Özellikle de gençler. Virüs ortaya çıktı ben oğlumu 5 ay boyunca evden dışarıya salmadım. Ne diyor sağlık bakanımız, kalabalığa, cenazeye, cemaate gitmeyin. Yakalatırım benim babamın oğlu olsa yakalatıyorum. Yakalattım yani. Özellikle söylüyorum virüs kışın kankasıdır, akrabasıdır, kan kardeşidir ama güneşin düşmanıdır. Bakın bu kalabalığın olmaması gerekiyor. 10 kişi yan yana gidiyor. Ben şunu söylüyorum akrabası, amcası, babası, kardeşi öldüğü zaman kimse ağlamasın. Niye kurallara uyduğun zaman bunlar olmaz. Uy kurallara bakayım böyle oluyor mu. Bir bakın kalabalığa yazık" diye konuştu.

Birinci ayrıca, sokakta maskesiz gezen vatandaşa seslenerek: "bak kulakta maske, maskeni takar mısın" diyerek uyarıda bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı