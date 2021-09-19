Kocaeli'nin iki ilçesinde konutlar sanayi tesislerinin yanından taşınıyor

Kocaeli'nin Körfez ve Dilovası ilçelerindeki sanayi tesislerinin yanında bulunan konutlar, kentsel dönüşüm ile taşınacak. Körfez Barbaros Mahallesi'nde petrol rafineri ve LPG depolama tesislerinin yakınındaki 450 dönüm alandaki 800 konut alanı kamulaştırılarak yıkılacak. Mahalle halkı, ilçenin kuzeyinde inşa edilecek 1304 konuta taşınacak. TOKİ'nin yapacağı konutların içim altyapı çalışmaları da başladı.

Dilovası'nın çok fazla göç alan bir ilçe olduğunu söyleyen Şayir, "Bölgemizde çok ciddi bir toplu konut ihtiyacı var. Şu anda 425 konut kısa sürede yapıldı ve hızlı bir şekilde tüketildi. Şu anda binlerce konut yapılsa dahi tüketiliyor. Çünkü burada binlerce konut yapılsa bile hızlı bir şekilde tüketiliyor. 6 tane organize sanayi bölgemiz var ve bölgemiz hızlı bir şekilde göç alıyor. Yakın dönemde de yatırımlar hızlanacak. Bu yeni yapılacak konutlarla beraber bölgemiz çok ciddi bir ivme kazanacak" diye konuştu.